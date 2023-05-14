İşte seçim günü sandık başında yaşanan usulsüzlükler

Bugün gerçekleşen seçimde, sandık başında görülen usulsüzlükleri gün boyu haber merkezimize gelen ihbarlar ve ajanslara düşen haberler üzerinden derledik.

İşte gün boyu yaşanan usulsüzlükler:

Diyarbakır’da oy sayımı sırasında elektrik kesintisi yaşandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Emiri İlkokulu’nda saat beş sularında elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililerin “Elektrikler yarım saat sonra gelecek” açıklamasını yapmasına rağmen üç saati aşkın zamandır elektriklerin kesik olduğu okulda oy sayımı güçlükle yapılıyor.

Van'da polisler TKP'li müşahitleri dışarı çıkartmaya çalıştı

Van/İpekyolu'nda Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda polis ekipleri binalarda seçmen olmamasından dolayı müşahitlere sandık numaranız yok, müşahit kartında ysk onayı yok gibi gerekçelerle müşahitleri dışarı çıkartmaya çalışıyorlar. HÜDAPAR’ın propaganda yaparak sınıfları gezmesi üzerine TKP müdahale etmeye çalıştığında tutanak tutulmadı. TKP’liler itirazları üzerine dışarı çıkarmaya çalışıldı, gerekçe olarak ‘Biz güvenliği sağlamakla sorumluyuz müşahit kartlarınız geçersiz’ denildi. Aynı zamanda bina çevresinde okul içinde olmadığı halde güvenlik amacıyla duran seçmenlere engellemeler yaparak onları da dışarı çıkarmaya çalıştılar.

Antalya'da AKP'li adaydan sandık başında propaganda

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova semtinde bulunan Altınova İlkokulu ve Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde AKP Kepez İlçe Başkanı ve aynı zamanda AKP Milletvekili Adayı olan Bahattin Bayraktar'ın oy verme süreci devam ederken sandıkları tek tek dolaşıp yurttaşlara selam verdiği ve propaganda yaptığı görüldü.

Duruma şahit olan Türkiye Komünist Partili müşahitleri propaganda yasağının devam ettiğini hatırlatarak Bayraktar'a müdahalede bulundu.

Antalya'da AKP'li adaydan sandık başında propaganda



Seçim yasaklarının ihlal edildiğini belirten TKP'li müşahitler duruma itiraz ettihttps://t.co/soGDxqKNs8 pic.twitter.com/qsRNz7k7ui — soL Haber (@solhaberportali) May 14, 2023

Zarflar herkes oy kullanmadan bitti: TKP'liler itiraz etti

Gaziantep Hüseyin ve Mustafa Hüsükoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1247 nolu sandıkta oy kullanacak seçmenlerin tamamı oylarını kullanmadığı halde zarfların bittiği ortaya çıktı. TKP müşahitinin uyarısı üzerine sandık başkanının tutanak tuttuğunun ve seçim kurulundan yeni zarf talep edildiğini bildirdi.

Ayrıca aynı sandıkta polis okulundan gelen 300 öğrencinin oy kullandığı, tamamının bu sandıkta seçmen olarak kayıt edildiği öğrenildi.

Sandık görevlisi mükerrer oy kullanırken yakalandı

Ankara'da Yenimahalle'ye bağlı Demetevler'deki Özel Çağlayan Anadolu Lisesi'nde bir sandık görevlisinin mükerrer oy kullandığı tespit edildi.

Sandık görevlisi Filiz Çelik'in önce görevli kağıdı ile oy kullandığı, ardından görevinden ayrıldığını beyan ederek seçmen listesine kayıtlı olduğu sandıkta bir kez daha oy kullandığı fark edildi.

Durum tutanak ile kayıt altına alınırken, sandık kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 zarfın iptal edileceği belirtildi.

Ümraniye'de usulsüzlüğe itiraz eden TKP müşahidine engel

İstanbul Ümraniye Kazım Karabekir Ortaokulu'nda Ö.A.A. adlı engelli bir seçmene oy kullanması gereken 1072 nolu sandık yerine 1054 nolu sandıkta oy kullandırıldı. Edinilen bilgiye göre sandık görevlilerinin dikkatsizliği yüzünden seçmene kimlik kontrolü yapılmadan zarf ve pusula verildi, seçmen oy kullandıktan sonra yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Sonuç olarak fazla oy çıkacak olan 1054 nolu sandıktan çıkan bir oy imha edilecek ve engelli seçmen oy kullanması gereken sandıkta bir kez daha oy kullanacak ve orada imza atacak. Duruma itiraz eden TKP'li müşahit ise zorla sınıftan çıkarıldı.

Keyfi şekilde sınıftan çıkarılan TKP müşahidi daha sonra TKP 1. Bölge milletvekili adayı Ömür Yaşayan ve avukatların müdahalesinin ardından yeniden sınıfa alındı.

Bursa'dan sonra Gaziantep: Binlerce seçmene 'sahte sandık görevlisi' oyunu

Bursa'nın Alevi seçmenlerin yoğunlukta olduğu Panayır Mahallesi'nde birçok seçmen oy kullanmaya gittiğinde haberleri olmadan Vatan Partisi'nden "sandık görevlisi" gösterildiklerini öğrenmiş, bu nedenle yurttaşların oy kullanmaları engellendiği soL'un haberiyle ortaya çıkmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Gaziantep’te de yüzlerce vatandaş bilgileri dışında Vatan Partisi tarafından seçim kurullarına sandık kurulu üyesi olarak bildirildiği için oy kullanamadı.

Oy kullanmaları engellenen çoğu yaşlı ve okur-yazar olmayan vatandaşların önceki seçimlerde HDP ağırlıklı sandıklarda oy kullanan, Yeşil Sol Parti seçmeni oldukları belirtildi. Sözcü Muhabiri, Gaziantep'te Vatan Partisi tarafından 4 bin 433 kişinin görevli olarak yazdırıldığı bilgisine ulaştı.

Urfa'da sandık görevlilerini dövüp oyları seri şekilde Erdoğan'a bastılar

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Minare köyünde CHP'li sandık kurulu üyelerinin darp edildiği ve ardından oy pusulalarında seri şekilde Erdoğan'a oy basıldığı görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Salıcı Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşamadıklarını duyurdu.

Salıcı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir.

Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır."

Tuzla’da sandık başkanları ikinci kez oy kullanmaya çalıştı

İstanbul Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Cemil Meriç İlkokulunda sandık başkanları ikinci kez oy kullanmaya çalıştı. Olayı okulda bulunan müşahitler engelledi ve sandık başkanları hakkında tutanak tutuldu.

Denizli’de TKP’li müşahitler mükerrer oy kullanmak isteyen polisi engelledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda bulunan Türkiye Komünist Partisi müşahitleri, görev kağıdıyla okulda bulunan birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis memurunu tespit etti. TKP'li müşahitlerin müdahalesine rağmen polis memuru, sandık sandık gezme girişimini sürdürmeye çalıştı. TKP müşahitlerinin ısrarı sonucunda mükerrer oy kullanamayan polis memuru okulu terk etti.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu, Pamukkale'de müşahit sayısının düşük olduğu okullardan biri. TKP Denizli İl Örgütü, bu gibi okulların tespit edilerek mükerrer oy girişimlerinin özellikle buralara yönlendirilmiş olabileceğine dair kuşku duyduklarını belirtti.

Tutanak tutuldu: Kartal’da 142 nolu belgesiz oy

İstanbul Kartal Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Listesi'nde bir polis 142 nolu belgeleri olmadan oy kullanmaya çalıştığını öğrendik. Polis itirazlara rağmen oy kullandı ve 142 nolu belge olmadan polislere oy kullandırttığını söyledi.

Diyarbakır’da TKP’li müşahit sınıfa alınmadı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde, TKP’li müşahitin polis ve sandık görevlileri tarafından oy kullanılan sınıfa girmesi engellendi. Müşahitin oy pusulasını göremeyeceği bir yere geçmesi istendi.

Bir zarf yakılacak

Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Lisesi'nde sandık görevlisi olarak bildirilen birisi oy kullanıp sandığa zarfı attı.Oy kullanması yasakmış, imza yerleri kapalıymış. CHP'liler tarafından tutanak tutuldu. Oy sayımında bir zarf yakılacak.

Ataşehir’de imzaya rağmen oy kullandı

Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’nda bir seçmen isminin yanındaki bölüme başkası tarafından imza atıldığını iddia etti. Sandık başkanı ve kuruldakiler böyle bir durumda oy kullanamayacağını söylemelerine rağmen izinsiz bir şekilde oyunu kullandı, müşahitlerin ve okuldaki avukatların konuya ilişkin şikayeti tutanak altına alındı. Aynı sandıkta oy verme işleminden önce imza alınıyordu. İtirazlar üzerine durumu düzelttiler.

Muğla’da mükerrer oy tespiti

Muğla Menteşe’ye bağlı Kötekli Salih Zeki Gür Orta Okulu’nda ve Menteşe’deki diğer okullarda polis memurlarının görevli olduklarını belirten kağıtları oy kullandıktan sonra ilgili sandıklara teslim etmeden sınıfları terk etmeye çalışmaları, sınıflarda ki müşahitler ve görevliler arasında tartışmalara neden oluyor. Yanı sıra görevli oldukları sandıklara gitmemiş olan bazı sandık memurları adreslerine dayalı oldukları sandıklarda oy kullanıyor. Bu tür olayların fark edilmesinden sonra oy kulanılan sandık görevlileri kendi sandıklarınızda tekrar oy kullanabilirsin şeklinde açıklamalar yapıyor.

Hatay’da engelli vatandaş oy kullanırken sandık görevlisi eşlik etti: İtiraz eden TKP’li müşahit polis tarafından çıkarıldı

Hatay'ın Ekinci Mahallesi’ndeki Ekinci Atatürk Ortaokulu, 2082 numaralı sandıkta engelli bir vatandaşın oy kullanımı sırasında sandık görevlilerinden biri oy kabinine girdi. TKP’li müşahitler tarafından ‘aileden birinin eşlik etsin’ uyarısı dikkate alınmadan, görevli kabine girdi. İtirazı dile getiren müşahit sandıktan polis eşliğinde uzaklaştırılması istenmiştir. TKP'li müşahitler olaya ilişkin tutanak tuttu.

Ümraniye’de Oy ve Ötesi müşahitlerine engelleme

Ümraniye Kazım Karabekir bölgesindeki Şehit Sevgi Yeşilyurt İlköğretim Okulu müdürü Emircan Ünlü, Oy ve Ötesi müşahitlerini engellemeye çalıştı. Müdür hakkında YSK'ye şikayette bulunuldu ve tutanak tutuldu.

Bursa'da habersiz görevlendirme: Oy kullanmaları engelleniyor

Bursa Panayır Mahallesi Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu’nda ağırlıklı olarak Alevi seçmenlerin olduğu sandıklarda çok sayıda seçmenin kendi bilgileri olmadan sandık kurulu görevlisi yapıldıkları ve bu durumu oy kullanmaya gittikleri sandıkta öğrendikleri bildirildi. Konuya ilişkin telefonla ulaşılmaya çalışılan İlçe Seçim Kurulu’nun ise cevap vermediği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların oy kullanmaları engelleniyor.

Bursa Barosu avukatlarının yardımı ile edinilen bilgiye göre habersiz görevlendirme yapılan vatandaşların Vatan Partisi’nden görevlendirildiği ortaya çıktı.

Ümraniye'de mükerrer oy iddiası

Ümraniye'de bulunan İstanbul Ticaret İlkokulu 3010 no'lu sandıkta kendisi adına imza atılarak oy kullanıldığını iddia eden bir yurttaş oy kullanmayı talep etti. İsminin olduğu haneye imza atılmış olduğu için görevli müşahit ve avukatlar, mükerrer oy atılması durumu oluşabileceğini ve oy kullanamayacağını söylediler. AKP'li görevliler ise oy kullandırmaya çalıştılar. Duruma avukatlar müdahale ederek tutanak tuttular.

Denizli'de bir polis daha mükerrer oy kullanmaya çalışırken tespit edildi

13.40: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda bulunan Türkiye Komünist Partisi müşahitleri, görev kağıdıyla okulda bulunan birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis memurunu tespit etti. TKP'li müşahitlerin müdahalesine rağmen polis memuru, sandık sandık gezme girişimini sürdürmeye çalıştı. TKP müşahitlerinin ısrarı sonucunda mükerrer oy kullanamayan polis memuru okulu terk etti.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu, Pamukkale'de müşahit sayısının düşük olduğu okullardan biri. TKP Denizli İl Örgütü, bu gibi okulların tespit edilerek mükerrer oy girişimlerinin özellikle buralara yönlendirilmiş olabileceğine dair kuşku duyduklarını belirtti. Sabah saatlerinde yine Pamukkale ilçesinde Hürriyet Ortaokulu'nda mükerrer oy kullanmak isteyen bir diğer polis memuru TKP'li müşahitlerce tespit edilmiş, oy kullanması engellenmişti.

Antalya'da mühürsüz oy pusulaları

Antalya Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1033 numaralı sandıkta seçmene mühürsüz oy pusulası verildi.

Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Arda Kır'ın haberine göre seçmenin itirazı üzerine sandık görevlileri pusulayı değiştirdi. Konuyla ilgili olarak uzmanlar ‘Pusulada mühür olup olmadığını kontrol edin’ uyarısında bulundu.

Ümraniye'de bir okulda YSK mühürsüz 19 zarf

İstanbul Ümraniye'de Mustafa Vasıf Karslıgıl İlköğretim Okulu'nda 3345 numaralı sandıkta 19 adet YSK tarafından mühürlenmemiş oy zarfları bulundu. Gönüllü avukatlar tarafından tutanak tutuldu, ilçe seçim kuruluna itirazda bulunuldu.

Beyoğlu'nda Cumhurbaşkanı pusulalarında mühür olmamasına itiraz edildi

İstanbul Beyoğlu’nda, Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde müşahitlik yapan TKP’liler, bir sandıkta, oy kullanılmış Cumhurbaşkanı pusulalarında mühür olmadığı için itiraz edildiğini bildirdi.

TKP’li müşahitler olayı şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı seçim pusulaları mühürsüzdü, fark eden bir vatandaşın itirazından sonra tartışma başladı ve sandık kurulu hazır pusulaları mühürlemeye başladı. Sandıktan çıkanları geçerli sayarız, sonrasında mühür basarız gibi bir öneri sunuldu ama kabul edilmedi.”

Sandık kurulu başkanı görev kağıdıyla ikinci oyunu kullanmaya çalıştı

Çanakkale'de bir okulda sandık kurulu başkanı, görev kağıdıyla ikinci bir oy kullanmaya çalıştı. Sandık kurulu başkanı, kendi bulunduğu okulda fark edilip engellendi.

AKP araçları sesli propagandaya devam ediyor

Ankara Demetevler'de AKP'nin seçim araçları usulsüz şekilde sesli propagandaya devam ediyor

Ankara Demetevler'de AKP'nin seçim araçları usulsüz şekilde sesli propagandaya devam ediyorhttps://t.co/a8Zax4Sly9 pic.twitter.com/8crvcYOMCU — soL Haber (@solhaberportali) May 14, 2023

Kaftancıoğlu'ndan İstanbul'da 'mükerrer oy' açıklaması

11.30:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı" dedi. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:)

Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi.

Şimdi o düşünsün…

Başvuru yapıldı

“Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)”

Hatay'da AKP araçları okullar etrafında dolaşıyor

Hatay'ın Ekinci mahallesinde AKP araçlarının, oy kullanılan okullar etrafında dolaştığı görüldü. 31 RM 363 plakalı bir AKP aracını partinin milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın kardeşinin sürdüğü kaydedildi.

TKP'li müşahitlerin konuya müdahale etmeye çalışıyor.

Denizli'de bir okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışan polis TKP müşahitlerince engellendi

Denizli Pamukkale'de Hürriyet Ortaokulu'nda G.Ş. adlı bir polis 2 kez oy kullanmaya çalıştı.

Okulda 1128 nolu sandıkta oyunu kullanan G.Ş. daha sonra 1141 nolu sandıkta da oy kullanmaya çalıştı.

Durumu fark eden TKP'li müşahitler G.Ş.'nin ikinci kez oy kullanmasına engel oldular.

'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama ve referandum' yazılı tutanak defterlerine itiraz

T24'te yer alan habere göre, Muğla, Marmaris’teki okullardaki tutanak defterlerinde 'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama ve referandum' yazılı olduğu fark edildi. Tutanak defterine itiraz edilerek, yenisi talep edildi.

Edinilen bilgiye göre tutanak defterinin yenisinin gelmemesi durumunda oylama işlemine bu defter ile devam edilecek.

AKP'li sandık görevlisi görevli olmadığı sandıkta oy kullandı

İstanbul Kartal'da Şehit Teğmen Burak Evirgen İlkokulu'nda AKP'li sandık görevlisi, görevli olmadığı başka bir sandıkta oy kullandı. Tutanak tutuldu.

Diyarbakır'da TKP müşahitine hukuksuz uygulama

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir İlkokulu'nda TKP müşahidi, müşahit kartında TKP logosu bulunduğu gerekçesiyle okula alınmadı, polis tarafından tutanak tutulmaya çalışıldı. Diyarbakır İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Pusulalara mühürler Erdoğan'a gelecek şekilde basıldı

Giresun'da 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu görüldü.

Olayın ardından avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

AKP'li Savcı Sayan seçim günü SMS'le oy istedi

AKP'nin İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Savcı Sayan, seçim günü yasakların başlamasına karşın seçmenlere SMS atarak oy istedi.

Sayan'ın, bugün seçmenlere "Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla" diye mesaj attığı görüldü.