Memleket Partisi tezkereye ‘Evet’ dedi

Memleket Partisi Suriye ve Irak’a yönelik harekatlarda TSK’ya iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' dedi.

Haber Merkezi

Memleket Partisi Suriye ve Irak'a yönelik tezkereye Evet oyu verdi. 

Çelebi, Twitter hesabından Meclis’teki konuşmasını paylaşarak şunları kaydetti: 

“Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. İki yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak tezkere oyumuz evet.”

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