Memleket Partisi Suriye ve Irak'a yönelik tezkereye Evet oyu verdi.
Çelebi, Twitter hesabından Meclis’teki konuşmasını paylaşarak şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Memleket Partisi tezkereye ‘Evet’ dedi
Memleket Partisi Suriye ve Irak’a yönelik harekatlarda TSK’ya iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' dedi.
Haber Merkezi
Memleket Partisi Suriye ve Irak'a yönelik tezkereye Evet oyu verdi.
Çelebi, Twitter hesabından Meclis’teki konuşmasını paylaşarak şunları kaydetti: