Yeneroğlu tezkerede çekimser oy kullandığını açıkladı

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bügün TBMM’de kabul edilen Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için çekimser oy kullandığını açıkladı. Yeneroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Az evvel Mecliste oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim. Parti eğilimimiz gereğince ‘çekimser’ olduğumuzu kamuoyuna bildiririm.”

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sınır ötesi operasyon tezkeresine evet diyeceğini duyurmuştu.