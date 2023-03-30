Memleket Partisi kurucu üyesi partisinden istifa etti

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin kurucu ve Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden istifa mektubu yayımlayan Atila, "Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Atila'nın istifa mektubu şöyle:

"Zaman; bizlerin haklı oluşundan, halkın bundan sonraki yaşamının nasıl olacağına geçmiştir. Gelinen noktada süreç içindeki tüm eleştiri haklarımı saklı tutarak, geçmişte maruz kaldığım tüm haksızlıkları içime gömerek karar vermenin önemi büyüktür. Aile içinde ve gençlik kollarında aldığım öğreti: 'Bireysel başarı isteği, toplumsal bir kazancın önünde olmamalıdır.' şeklindedir.

Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımın iyi niyetleri şüphesizdir. Ancak tüm veriler; AKP'yi göndermek, iktidarı değiştirmek maksadıyla da olsa yapılan çalışmanın hatalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu durumda eksilten, ayrışan tarafın değil; birleşen, bütünleşen tarafın yararlı olduğuna inanmaktayım.

Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.

Bu yüzden Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz."