Memleket Partisi 'ikinci tur' için toplanıyor

Memleket Partisi, bugün Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topluyor. Saat 14.00’te başlayacak olağan toplantıda partinin ikinci tur kararının da netleşmesi bekleniyor.

Birgün'de yer alan habere göre ilk turda cumhurbaşkanı adaylığından son anda çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel merkezde kurmayları ile bir araya gelerek son süreci değerlendirecek. İnce’nin Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu hakkındaki kararını da netleştireceği iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre, İnce’nin doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etmese bile “o anlama gelecek cümlelerle” seçmenini yönlendirebileceği belirtiliyor. Ancak İnce’nin seçmenini tıpkı ilk turdaki gibi serbest bırakabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

İl başkanları isim istiyor

Memleket Partisi kulislerinden edinilen bilgiye göre, bir hafta içerisinde il başkanlarının büyük çoğunluğu genel merkez yöneticileri ile iletişime geçti. İl başkanlarının büyük çoğunluğunun 'Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması' talebinde bulundukları kaydedildi.