Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması: 'Amerika şemsiyesi altında FETÖ ve CHP yaptı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk televizyonundaki canlı yayında, "ülke genelinde seçim güvenliği ve çalışmalarının bugüne kadar sıkıntısız yürütüldüğünü, seçim günü olaylarının bir önceki seçimlere göre yüzde 20-25 daha az olduğunu" öne sürdü.

Bakan Soylu, "HDP kilit parti olmaktan çıktı yorumlarına katılıyor musunuz?" sorunu, "Zaten kilit parti değildi. Bu siyaseti Türkiye'nin önüne koyup, Türkiye'ye rota şaşırtmaya çalışanların ortaya koyduğu bir öneriydi. Hiçbir zaman kilit parti olmadı. Bu Türk demokrasisini zehirlemeye yönelik bir anlayışın tanımıdır. Bu siyasi anlamda karar verme kabiliyetini etkilemek için ortaya konulan değerlendirmedir" ifadeleriyle yanıtladı.

'Bu seçimde Türkiye'ye PKK'yı oylattılar'

"Millet İttifakı PKK ile işbirliği içerisinde mi?" sorusuna Süleyman Soylu, "HDP'nin aldığı oyların tamamına yakını Kemal Kılıçdaroğlu'nda konsolide oldu mu olmadı mı? Oldu. Kandil, dönüp, 'Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz.' dedi mi? Dedi. Yeşil Sol Parti'nin var mı bir adayı? Yok. Bu seçimin en tehlikeli işi neydi biliyor musunuz? Türkiye'ye PKK'yı oylattılar" yanıtını verdi.

'Bunu Amerika'nın şemsiyesi altında FETÖ ve CHP yaptı'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik iddialara da yanıt veren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Muharrem İnce'ye yapılan neydi? Türk siyasi hayatında Muharrem İnce'ye yapılan bu iftiralar, Muharrem İnce'ye yapılanlar, Muharrem İnce'ye linç girişimleri, bunların bir kısmı siyasi kanattan yapılanlar, bir kısmı da farklı kanatlardan gerçekleştirilenler. Kasetler üzerinden ve fotoğraflar üzerinden yapılan, birtakım sitelerden kes, kopyala, yapıştır şeklinde ortaya çıkan ve bunun üzerinden ailesi, mahremiyeti, dostlukları, yakınlıkları, bütün bunların üzerinden yapılan değerlendirmeler Türk siyasetinin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en büyük skandallarından birisidir. Türk siyaseti daha önce bu skandalları yaşadı."

Muharrem İnce'ye yönelik girişimleri "siyasi darbe" olarak niteleyen Soylu, "Bunu Amerika'nın şemsiyesi altında FETÖ ve CHP yaptı. Bu mesele 'Muharrem İnce' meselesi değildir, bu mesele devletin meselesidir. Devlet bu işi temizlemek zorundadır ve bu işi temizleyecektir" dedi.

'Yenilen Kılıçdaroğlu değildir, yenilen Amerika'dır'

ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini söyleyen Soylu, "Amerika bu seçimi kazanmak için bütün her şeyi ortaya koyuyor. (ABD) Altındaki farklılıkları, altındaki materyalleri, altındaki kişileri, kime zamanında yatırım yapmışsa bugün devreye sokuyor. Birinci turda soktu, yenildi. Yanlış anlamayın, yenilen Kılıçdaroğlu değildir, yenilen Amerika'dır. Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "İkinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Siyaset tutarlılık ve samimiyet ister. İkinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz, hem de bir takiye siyaseti yapılmaktadır" sözlerine yer verdi.

'HÜDA PAR, Anti-Amerikancı bir siyasi partidir'

Süleyman Soylu, HÜDA PAR'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik desteğine ilişkin soruya, "HÜDA PAR, Anti-Amerikancı bir siyasi partidir. Ben 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Benim görevim Türkiye'deki terör ve terör unsurlarını izlemektir. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar. Başarılı olduk mu olmadık mı takdir milletindir. Bu takdire göre bir şey söylemek istiyorum. HÜDA PAR'ın terörle en ufak bir ilişkisi, iltisakı ve irtibatı söz konusu değildir. Benim dönemim içerisinde bir tek izine rastlamış değilim. Bu kadar açık ve nettir" yanıtını verdi. (AA)