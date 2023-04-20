Memleket Partisi adayı istifa etti, CHP'ye katıldı

Memleket Partisi'nin Samsun’da kurucularından İl başkan yardımcılığı ve İlkadım İlçe başkanlığı görevlerinde bulunan Rüstem Kara, 14 Mayıs Milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olmak için İlkadım İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra Memleket Partisi tarafından 3. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Ancak Rüstem Kara bugün itibariyle Memleket Partisi milletvekilliği adaylığından ve üyeliğinden istifa ederek CHP’ye üye oldu. Kara'ya CHP rozetini CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel taktı.

'Tarihin doğru tarafında yer almak adına istifa ediyorum'

Kara istifa gerekçesini, "Devletin kurumlarına yeniden işlev kazandırmak için, çocuklarımızın ve gençlerimizin, geleceğini başka ülkelerde aramasının önüne geçmek için, bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 yapılacak olan seçimlerde tarihin doğru tarafında yer almak adına Memleket Partisinden istifa ederek millet ittifakının yanında yer alıyoruz" diye açıkladı. (ANKA)