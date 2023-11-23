Melis Gönenç'in 'İslamcı Yıllarda Devlet Opera ve Balesi' kitabı çıktı

Gazeteci Melis Gönenç'in uzun yıllara yayılan çalışmasının ürünü, "İslamcı Yıllarda Devlet Opera ve Balesi" kitabı, Yazılama Yayınevi'nden çıktı.

Kitap, Gönenç'in soL'da kaleme aldığı makalelerle yürüyen bir çalışma sürecinin sonucu. Bir yandan, ciddi bir gazetecilik çalışması. Zira Gönenç'in Devlet Opera ve Balesi üzerine soL'da yayımlanan her makalesi, yazarın doğrudan konunun parçası olan yeni kaynaklara ulaşmasıyla genişledi. Diğer yandan, kitap, alana dair derinlikli bir tarihsel bakış ve analiz sunması açısından, klasik bir gazetecilik çalışmasının ötesine geçen bir çerçeve sunuyor.

Kitabın arka kapak yazısından:

"Devlet Opera ve Balesi (DOB), özgül tarihsel koşullar gereği, ülkemizde yalnızca opera ve bale sanatının değil, siyasal alanın da barometrelerinden biridir. Yüksek sanatlarda Laik Cumhuriyet’in en arı kültür ve kurumu niteliğini taşıyor oluşu, Laik Cumhuriyet düşmanı gerici ideoloji ve iktidarların ilk hedeflerinden olmasına yol açmıştır.

İslamcı karanlık, 20 yılı aşkın iktidar döneminde, kurum içinden devşirdiği ve çoğumuzun “ilerici/çağdaş” kimlikli olarak tanıdığı işbirlikçileri eliyle, hem opera-bale sanatında, hem de DOB’da önemli bir yıkıma neden olmuştur. Kitap, Cumhuriyet’in 100.yılında, tarihselci bir yaklaşımla bu yıkımı tutanak altına alma çabasıdır."