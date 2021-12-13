Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı yarın teslim edeceğini açıkladı.
Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Melih Gökçek'ten zırhlı araç kararı
Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iade edeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı yarın teslim edeceğini açıkladı.
Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: