Melih Gökçek'ten zırhlı araç kararı

Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iade edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı yarın teslim edeceğini açıkladı.

Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."

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