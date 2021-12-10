'Melih Gökçek itirafçı olacak' iddiası

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Melih Gökçek'in Erdoğan'dan yargılanmama garantisi aldığını iddia etti.

Demirağ, AKP'nin gideceğini gören Gökçek'in "itirafçı" olabileceğini yazdı.

"Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki davaları, yüksek yargıda çözen Gökçek'e vefa borcunu fazlası ile ödeyen Erdoğan'dan son talebi 'Kendisi ve ailesinin yargılanmama garantisi'ni alan Melih Gökçek'in Türkiye'yi şimdilik terk etmeyişinin sebebi bu" diyen Demirağ, "Lakin, AKP'nin de gidici olduğunu gören Gökçek, geçtiğimiz hafta CNN'de Ahmet Hakan'a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ'cü ile çalıştığını açıklaması, bana göre, vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde 'itirafçı' statüsü kazanarak hapisten kurtulma planının küçük parçasıdır. Melih Gökçek'in ruhsatı olmadığı halde otel işletmelerine göz yumuşlarını da önümüzdeki yazıya bırakalım. Mesela Green Park rezaletini..." ifadesini kullandı.