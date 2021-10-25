Melih Gökçek'ten vatandaşlara: Şükretmeyi öğrenin!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti.

ABD'de bir kilisenin önünde çekildiği öne sürülen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" diye yazdı.

Dolar kurunun 10 liraya yaklaştığı, zam haberlerinin art arda geldiği günlerde "şükredin" diye yazan Gökçek'in paylaşımına sosyal medyada kullanıcılar tepki gösterdi.