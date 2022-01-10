'Melih Gökçek'i derhal tutuklayın, itiraf etti'

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Melih Gökçek'i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ'cü olduğunu iftira etmiştir." dedi.

TV5'te düzenlenen programa çıkan Enginyurt şöyle konuştu:

"Galatasaray'lı İsmail'i 96'da Fettullah Gülen'le resim çektirdi diye tutukladın. Devlet memurlarını öğrencilik yıllarında FETÖ'nün yurtlarında kaldı diye attın. Zaman Gazetesi'ne abone olanı attın, 'Zaman Gazetesini 365 bin liraya verdim' diyen adam hâlâ televizyonlarda konuşuyor. Ben FETÖ'cüleri işe aldım, onlarla çalıştım diyen adam hâlâ televizyonlarda konuşuyor. Ve utanmadan Temel Karamollaoğlu'na diyor ki 'hangisiyle haşrolmak' istersin."

Enginyurt, "Senin gideceğin yer olsa olsa cehennem olur, seninle bir olmayacağımız kesin" dedi.