Melih Gökçek'in neden yurtdışına kaçmadığını açıkladı

Halktv'deki Açıkça programına konuk olan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Melih Gökçek'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Melih Gökçek boş bir damacana gibi kapının önüne konulmasını hazmedemiyor" diyen Demirağ, "Gökçek ayda bir Saray'a gidiyor, Mansur Yavaş'la ilgili dedikodulara götürüyor" ifadesini kullandı.

"Sayın Erdoğan'ın bir takım hukuki davalarını Gökçek Ankara'da yüksek yargıda halletti daha önce" iddiasını dile getiren Demirağ, "Gökçek, Erdoğan'dan yargılanmama sözünü aldığı için yurtdışına çıkmadı, Erdoğan ülkenin başında olduğum sürece yargılanmayacağım diye düşünüyor" ifadesini kullandı.