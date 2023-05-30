Melih Gökçek sanatçıları hedef aldı: Siyasete bulaşmayın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola gibi sanatçıların olduğu ünlü isimleri hedef aldı.

Gökçek ünlü isimlerin "bir daha siyasete karışmamalarını" istedi. Melih Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:

"Bana bakın sanatçı taifesi. Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın. Artistliğe devam. Anlaşıldı mı? Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Defne Samyeli, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola, Murat Boz, Berna Laçin."