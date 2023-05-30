Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.
Zammın ardından büyük şehirlerde benzin fiyatları şöyle oldu:
İstanbul: 21,22 lira
Ankara: 21,57 lira
İzmir: 21,58 lira
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.
Zammın ardından büyük şehirlerde benzin fiyatları şöyle oldu:
İstanbul: 21,22 lira
Ankara: 21,57 lira
İzmir: 21,58 lira