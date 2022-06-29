Melih Gökçek 'jelibon' için solculara kızdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında "Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor" açıklamasında bulunmuş, alay konusu olmuştu.

Videosunun Twitter'da gündem olması sonrası açıklama yapan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, Eskişehir'de yer altında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken, 'İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış.

Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum, demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım."