Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sandı

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunarak Twitter'da “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, petrol rezervi keşiflerine dair yorumda bulunurken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini anlattı:

“Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. [Fake falan olmasın başkanım?] Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.”