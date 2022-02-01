Melih gökçek hakkında suç duyurusu: 958 milyon TL'lik usulsüzlük

2017 yılında görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yeni bir dosya daha savcılığa verildi. ABB Teftiş Kurulu 2015 tarihli "Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi" ihalesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle 2020 yılında 576 milyon 677 bin TL’lik kamu zararının ardından aynı ihalede 381 milyon 835 bin TL daha usulsüzlük tespit etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında Gökçek’in de olduğu şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği, 2015 tarihli "Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi" için 2019 yılında başlatılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda hukuka ve sözleşmeye aykırı işlem ve ödemeler tespit edildi.

Usulsüzlük 1 milyar TL'ye dayandı

2020 yılında savcılığa intikal eden söz konusu ihale kapsamında; bitkisel materyal, ağaç, çalı ve çiçek alımı ile ilgili 653 kalemde yaklaşık maliyetin fahiş tespit edildiği belirtildi. İhaledeki pahalı kalemlerden sözleşmede belirlenenden çok daha fazla alım yapıldığı ve uygulamada bin 817 pozda hiçbir çalışma gerçekleştirilmemesine rağmen ödeme yapıldığı detayları da raporda yer aldı. Söz konusu usulsüzlük neticesinde 576 milyon 677 bin TL kamu zararı tespit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

İhale hakkında devam eden incelemeler neticesinde hazırlanan Ocak 2022 tarihli raporda ise kalemlerin çoğunun uygulamada kullanılmadığı, pahalı kalemlerin öngörülen miktarların çok üstünde alındığı, yaklaşık maliyet hesaplamalarının tekniğe aykırı olduğu ve yüksek tutarlarda gereksiz iş artışları ve ödeme gerçekleştirildiğine yer verildi.

İncelemede ihale kalemlerinin neredeyse tamamında şartnameye aykırı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda, dikilen ithal ağaçların çukur genişliğine uygun dikilmediğine, kullanılmayan harç malzemelerinin kullanılmış gibi gösterildiğine, çapalama işleminde kıyas tablosunun aldatıcı düzenlenip pahalıya yapıldığına, kesin hesap raporunun düzenlenmediğine ve ilaçlama işleminde uygulama yapılmadan ödeme yapıldığına vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu, yeni raporda 381 milyon 835 bin 142 TL kamu zararı tespit etti.

Hazırlanan raporlara göre 2015 tarihli ihale nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 958 milyon 512 bin 143 TL zarara uğratıldığına yer verildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde kamu zararına sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.