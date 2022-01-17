Melih Gökçek'ten 'darbeyi ben önledim' çıkışı: Tartışma çıkaracak sözler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.

Melih Gökçek, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimini önleyen kişi olduğunu savundu. Gökçek programda, "Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamamasında birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir" dedi.

Gökçek'in "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" sözleri dikkat çekti.