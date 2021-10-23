'Melih Gökçek dönemi ilk kez mahkum oldu'

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Melih Gökçek döneminde yapılan ihale oyunlarının, peşkeş çekilen parsellerin ilk kez mahkum olduğunu yazdı.

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gelmesinin ardından, AKP‘li belediye meclis üyesi Enes Erçoban hakkında önceki dönemlerde ihaleye fesat karıştırmaktan suç duyurusunda bulunulduğunu ve mahkemeden hapis cezası kararı çıktığını aktaran Murat Ağırel, “Melih Gökçek dönemi ihale oyunları ve verilen parseller ilk kez mahkûm oldu” dedi.

Cezası onanan Erçoban’ın Melih Gökçek’in 40 yıllık arkadaşı olduğunu belirten, ANFA'nın eski Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ceylan’ın yeğeni olduğuna dikkat çeken Ağırel, şunları kaydetti:

"Gökçek'in FETÖ'den ifadeye çağrılmasıyla eş zamanlı olması tesadüf mü bilemem. Ama daha önce de söylediğim gibi Ankara'da Gökçeklerin yaptıklarına dair bir sorgulama başladı. Sanırım 'Parsel Parsel' kitabımın ikincisi çıkınca bu sorgulama biraz daha ciddiyete binecek gibi görünüyor. Çünkü Ankara'da o dönemler için kurulmuş apaçık bir yapı olduğunu belgelerde fark ettim. Devlet yönetme adabına çok aykırı iş ve işlemler yapılmış. İşte bu ihaleye fesat karıştırma suçundan verilen hapis cezası binlerce işlemden sadece biri."