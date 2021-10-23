'Melih Gökçek dönemi ilk kez mahkum oldu'

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Melih Gökçek döneminde yapılan ihale oyunlarının, peşkeş çekilen parsellerin ilk kez mahkum olduğunu yazdı.
Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gelmesinin ardından, AKP‘li belediye meclis üyesi Enes Erçoban hakkında önceki dönemlerde ihaleye fesat karıştırmaktan suç duyurusunda bulunulduğunu ve mahkemeden hapis cezası kararı çıktığını aktaran Murat Ağırel, “Melih Gökçek dönemi ihale oyunları ve verilen parseller ilk kez mahkûm oldu” dedi.
Cezası onanan Erçoban’ın Melih Gökçek’in 40 yıllık arkadaşı olduğunu belirten, ANFA'nın eski Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ceylan’ın yeğeni olduğuna dikkat çeken Ağırel, şunları kaydetti: