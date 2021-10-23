AKP'li meclis üyesi, rektörü böyle tehdit etti: 'Sana evlat acısı yaşatırım'

Erzurum’da üniversiteye tahsisli alanda kafe işleten ve üniversiteyle mahkemelik olan AKP’li Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Bulut, sosyal medya hesabından “Kalemini kırdırma, sana evlat acısı yaşatırım. Akıllı ol hoca” paylaşımı yaptı. Üniversite yönetimi, Bulut’un Rektör Ömer Çomaklı’yı hedef aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık takipsizlik kararı verirken, Bulut paylaşımına ilişkin olarak, “Birisi bir paylaşım yapmıştı onu kopyalamıştım. Yanlışlıkla kendi hesabımdan paylaşmışım. Hocayla ilgisi yok” dedi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Erzurum’da Kazım Karabekir Stadyumu’nun karşısında Atatürk Üniversitesi’ne tahsisli 2 milyon 896 bin metrekarelik arazi içerisinde kafe olarak işletilen bir dönüm büyüklüğündeki alanla ilgili anlaşmazlık yaşanınca, konu yargıya taşındı. Yargı süreci devam ederken, Bulut Rektör Ömer Çomaklı’yı tehdit iddiasıyla da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu alan Ahmet Küçükler’in belediye başkanlığı döneminde 2005 yılı sonunda işgaliye ücreti karşılığında işletmeye açıldı. Meclis Üyesi Bulut, alanı kiralarken “kamelya park” adıyla ticari faaliyetine başladı. Rektör Ömer Çomaklı’nın üniversiteye 2016 yılında atanmasından bir yıl sonra yapılan incelemede ise, alanın üniversiteye tahsisli olduğu ve belediye tarafından usulsüz bir şekilde kiralandığı iddia edildi. Bunun üzerine belediyeye başvuran üniversite yönetimi, alanın kiralanmasının üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Bu sırada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi arasında 2010 yılında gerçekleştirilen 10 yıllık kiralama protokolü 2020 yılında tekrarlandı ve protokole “Üniversite çit ve duvar alanı içinde kalan ticari işletmelerin Atatürk Üniversitesi tarafından, dışında kalan alanların ise milli emlak tarafından kiralanması” maddesi eklendi. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü kontrolüne geçerken Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu maddeye dayanarak ticari faaliyet gösterilen alanı bilirkişi gözetiminde belirlenen kira oranı ile mevcut kiracıya yeniden kiraladı.

Atatürk Üniversitesi, kafe olarak işletilen alanın tahliyesi için yargıya başvurdu. İddiaya göre yargı süreci devam ederken Meclis Üyesi Abdulkadir Bulut, sosyal medya hesabından Rektör Ömer Çomaklı’yı hedef aldı. Bulut, 10 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ömrünün son günlerinde bana kalemini kırdırma, efendi efendi edebinle işinle ilgilen. Sana evlat acısı yaşatırım, uyarmadı deme. Akıllı ol hoca. Susuyorsam sebebi var.”

Bulut, kısa süre içerisinde paylaşımını sildi. Üniversite yönetimi Rektör Çomaklı’nın hedef alındığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi.

Bulut söz konusu paylaşımı doğruladı, “Paylaşımımın hocayla da ilgisi yok, kimseyle ilgisi yok. Birisi bir paylaşım yapmıştı onu kopyalamıştım. Yanlışlıkla kendi hesabımdan paylaşmışım. Kısa sürede de sildim. Zaten bununla ilgili ifade de verdim. Savcılık takipsizlik verdi” dedi.

Arazi ile ilgili ise yargı sürecinin tamamlandığını ifade eden Bulut, “Üniversite, Milli Emlak Genel Müdürlüğünü dava etmişti. Arada bizi de katmışlar. Davayı Milli Emlak kazandı. Şu anda onların kiracısıyız” ifadesini kullandı.

Yapı kayıt belgesi hukuka aykırı

Bu arada, Bulut’un 2018 yılının Haziran ayında imar barışı kapsamında e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak aldığı yapı kayıt belgesinin ise hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde Bulut’a yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 23 ada 37 parselin Atatürk Üniversitesi’ne tahsisli olduğu, bu parsel üzerinde bulunan Kamelya Park isimli işletmenin sahibi Abdülkadir Bulut tarafından alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olması nedeniyle, alınan yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi ve ilgili hakkında adli ve idari müeyyidelerin uygulanması istenilmiştir. Konuya ilişkin müdürlüğümüz imar denetçileri tarafından rapor düzenlenmiş olup anılan rapora istinaden Abdülkadir Bulut tarafından alınan yapı kayıt belgesi sistem üzerinden iptal edilerek, suç duyurusunda bulunulmuştur.”