'AKP'nin oyları düşünce böyle oldu' dedi: 'Teröristliği hayırlı olsun'

Uzun yıllar AKP'ye destek veren, iktidara destek yazıları kaleme alan isimler bugünlerde sosyal medya üzerinden atışmaya başladı.

Bu isimlerden biri olan Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, bir dönem AKP'den vekillik de yapmış olan Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in son dönemdeki "muhalif" açıklamalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

'Oy oranları düşünce...'

Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine dair açıklamada bulunan Nihal Bengisu Karaca, "Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen 'demokrat' postuna bürünmeyi denemiş" dedi.

Metiner'in daha 6 ay önce aynı şeyleri söylediği için kendisine terörist dediğini aktaran Karaca, Metiner için, "O halde, teröristliği hayırlı olsun" ifadesini kullandı.