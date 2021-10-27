Melih Gökçek 12 kalem oyuncağa 916 bin TL harcamış

Aralarında, “Müzikli danslı fıskiye” sisteminin de olduğu çılgın projeler için on milyonlarca lira para harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in 2012 yılında 12 kalem oyuncak için harcadığı para dudak uçuklattı. Gökçek döneminde alınan dans eden müzikli kedi, dans eden müzikli bebek, konuşan kedi ve tutmalı zıplama topu için belediye kasasından 916 bin 640 TL çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden herhangi bir gerekçe açıklanmaksızın istifa ettirilen Melih Gökçek döneminde, “12 Kalem Oyuncak” adı altında gerçekleştirilen ihalenin detayları belli oldu. İhale kapsamında aralarında dans eden ve konuşan müzikli kedilerin de olduğu toplam 12 kalem oyuncak için 916 bin TL ödendi.

Dans eden müzikli kedi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Beypazarı Tarihi Kent Müzesi’nde kullanılmak üzerine Ekim ayında satın alınan, “Kıtre Bebek” için ödenen parayı eleştiren Melih Gökçek’in, belediye başkanlığı döneminde aldığı oyuncakların tutarı, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Toplam 916 bin 640 TL ödenen oyuncaklar arasında, “Dans eden müzikli kedi, tutmalı zıplama topu, dikenli plastik top, oyuncak badminton raket seti, peluş oyuncak hayvan, plastik araba, aksesuarlı bebek, ip saçlı bez bebek, dans eden müzikli bebek” ve “Konuşan kedi” yer aldı. Dans eden müzikli kediden 15 bin adet sipariş eden idare, tutmalı zıplama topundan 6 bin 500 adet, aksesuarlı bebekten ise 9 bin 600 adet sipariş etti.

11 bin futbol topu

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca 2012 yılında gerçekleştirilen ve Ekim 2012’de sözleşmesi imzalanan oyuncak alımı ihalesi kapsamında 11 bin adet de futbol topu sipariş edildi. İhale için hazırlanan dokümanda oyuncakların, “Sünnet şölenine" katılanlara, Akçay’a tatile giden başarılı öğrencilere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan çocuklara” dağıtılacağı belirtildi. Oyuncakların, “Sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla” temin edileceğini kaydeden Gökçek yönetimindeki idarenin ihale dokümanına düştüğü, “Gecekondularda yaşayan çocuklardan hala oyuncakla tanışmayanların çok olduğu” notu yer aldı.