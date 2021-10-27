Hacca gidemeyenlere seslendi: Dikmen Vadisi'ndeki Şeytanın Yeryüzü temsilcisini taşlayabilirsiniz

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Hacca gidemeyeceklere 'Alacağınız sevabı Dikmen Vadisindeki Şeytanın Yeryüzü temsilcisini taşlayarak kazanabilirsiniz' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Melih Gökçek’i işaret ettiği yorumuyla sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek Arslan, Twitter hesabından “Covid-19 nedeniyle Hac ibadetini yerine getiremeyen din kardeşlerimize çağrımdır” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hac ibadetini tam olarak yerine getiremeyebilirsiniz ama şeytan taşlama vazifesinden alacağınız sevabı Dikmen Vadisindeki Şeytanın Yeryüzü temsilcisini taşlayarak kazanabilirsiniz”

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