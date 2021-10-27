Hacca gidemeyenlere seslendi: Dikmen Vadisi'ndeki Şeytanın Yeryüzü temsilcisini taşlayabilirsiniz

Covid-19 nedeniyle Hac ibadetini yerine getiremeyen din kardeşlerimize çağrımdır. Hac ibadetini tam olarak yerine getiremeyebilirsiniz ama şeytan taşlama vazifesinden alacağınız sevabı Dikmen Vadisindeki Şeytanın Yeryüzü temsilcisini taşlayarak kazanabilirsiniz ..