Diyanet'ten internet üzerinden satış: En ucuz ürün bin 200 lira

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta lüks seccade olmak üzere ürün satışına başladı. Seccadeler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinde 3 bin 500 TL'den satılıyor. Diyanet 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül İbrik ve Sürahi ile bardak da satıyor. Beykoz Cami Ayasofya objesine de bin 200 lira fiyat konuldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesi üzerinden satılan 3 bin 500 TL'lik ‘Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade' kırmızı, krem, lacivert ve mavi olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor. Seccadelerin stokta olmaması halinde ortalama 30-40 günde yeni dokuma yapılarak satılacağı da belirtildi. Seccadeler için “Madalyonlu Uşak halıları, 16. yy içerisinde üretilmiştir. Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hâkimiyet gücünü belli eder. Seccadeler ya da diğer ismiyle mihraplı halılar, kutsal mekan anlamıyla yüklüdür” ifadeleri yer aldı.

TDV'nin internet sitesinde ayrıca tesbihler de satışta bulunuyor. “Sarı renkli günlük kullanıma uygun damla kehribar” tesbih bin 50 ila 2 bin 100 lira fiyatları arasında satılıyor. Çeşmi Bülbül İbrik ve 6 bardak ise 2 bin 400 TL liraya satışa çıkarıldı. Çeşmi Bülbül Sürahi ve 6 bardak ise 2 bin TL'den satışa sunuldu. Beykoz Camı Ayasofya objesinin fiyatı ise bin 200 TL oldu. Diyanet'in ticaret yapması şu yorumlara neden oldu: “Millet ekmek bulamıyor, Diyanet pahallı ürünler satıyor bu nasıl bir mantık. Diyanet İşleri ticaret yapar mı?…”