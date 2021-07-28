Melih Bulu'nun yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör adayı oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan AKP'li kayyum rektör Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul eden ilk akademisyen olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, üniversitenin rektör adaylarından biri oldu.

Daha önce adaylık açıklaması yapan Prof. Dr. Erhan Erkut ise, adaylıktan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.

Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden 1990'da mezun olan Kumbaroğlu, yüksek lisansını ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Kumbaroğlu, 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu'nun yardımcılığını bir ay sonra kabul eden ilk isimdi. Kumbaroğlu, Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Naci İnci ile beraber 8 Şubat'ta rektör yardımcılıklarına atandı.

Boğaziçi akademisyenleri, 24 Temmuz'da aralarında Kumbaroğlu'nun bulunduğu atanmış yöneticiler hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.