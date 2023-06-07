Melek Mosso'ya 'konserleri iptal edilsin' baskısı

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi yönünde baskı yapmaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nde 11 Haziran Pazar sahne alacak olan Mosso’nun konserinin iptal edilmesi yönünde baskı yapıldı.

Diken’in ulaştığı Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri, konserin iptal edilip edilmediğine dair bilgi vermedi. Yetkili “Ne iptal edildi diyebiliriz, ne de edilmedi” dedi.