Melek Mosso Kuruçeşme konserini iptal etti

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan etmiş ve törendeki “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” sözlerinin ardından AKP'lilerce hedef alınmıştı.

Tekirdağ'da AKP'li Süleymanpaşa Belediyesi, Kiraz Festivali'nde sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso'nun konserini iptal etmişti.

Hedef gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mosso "Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek yarın İstanbul Kuruçeşme'deki açık hava konserini iptal ettiğini duyurdu.

Mosso paylaşımında, konuşmasının siyasi düzleme çekilmiş olmasını arzu etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayrı olmadan bir olma… Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran’daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum.

Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten özür dilerim.”