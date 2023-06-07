AKP’li belediye Melek Mosso konserini iptal etti

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi yönünde baskı yapmaya başlamıştı.

Tekirdağ’da AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi Kiraz Festivali’ne davet ettiği Melek Mosso’nun konserini iptal etti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, belediyeden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, konserin, Mosso’nun sosyal medyadan retweetlediği bir paylaşım üzerine bazı kişilerin kendisini hedef alması üzerine iptal edildiği ileri sürüldü.