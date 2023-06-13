Melek Mosso konserini iptal etmeyen AKP'li başkanı: Teşkilat mensuplarımızdan özür diliyorum

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun konserini iptal etmediği için AKP'ye yakın isimler tarafından tepki gören Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum" dedi.

Ne olmuştu?

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü, "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan eden Mosso, "Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam" demişti. Mosso’nun sözleri iktidara yakın kesimlerin tepkilerine neden olurken, şarkıcının daha önce 'seçim kombini' diye paylaştığı bir fotoğrafı da kullanılmıştı.

Tepkilerin ardından AKP'li Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gerçekleştireceği konserin iptal olduğu iddia edilmişti.

Uluslararası 57. Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, attığı tweet ve önceki konserinde kullandığı ifadeler nedeniyle sahnede özür dilemişti.

Konser öncesinde açıklama yapan Mosso, kadına şiddetle mücadelede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini belirterek 'hellaleşme' çağrısında bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz."