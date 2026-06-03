Meksika’da öğretmenlerden Dünya Kupası öncesi eylem: ‘Çözüm yoksa top da dönmeyecek’

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Meksika’nın başkenti Meksiko’da grevdeki öğretmenler, 2026 Dünya Kupası’nın açılışına günler kala protestolarını büyüttü. CNTE sendikasına bağlı öğretmenler, maaş artışı ve emeklilik yasalarının geri çekilmesi talebiyle kentin ana caddelerini kapattı, Dünya Kupası için hazırlanan futbolcu maketlerini devirdi.

Salı günü Meksiko’nun ana arterlerinden Paseo de la Reforma’da toplanan öğretmenler, Dünya Kupası tanıtımı kapsamında yerleştirilen dev futbolcu maketlerini yıktı. Eylemciler maketlerin üzerindeki formaları söktü, bazılarını ateşe verdi. Protestolarda futbol topları da yakılırken, başkentte ana yolların bir bölümü trafiğe kapandı.

Eylemler, Meksiko’nun Dünya Kupası’nın ilk maçına ev sahipliği yapmasına kısa süre kala düzenlendi. Kentin tarihi Zócalo Meydanı’nın da turnuva kapsamında “Fan Fest” alanı olarak kullanılması bekleniyor.

Polis müdahalesinde yaralananlar oldu

Gerilim, bir gün önce öğretmenlerin Zócalo Meydanı’na yürümek istemesiyle tırmanmıştı. Çevik kuvvetin müdahalesinde beş kişinin yaralandığı, sendika yöneticilerinin açıklamasına göre bir öğretmenin gözünü kaybettiği bildirildi. Meksiko yönetimi ise polislerin plastik mermi ya da göz yaşartıcı gaz kullandığı iddialarını reddetti.

Salı günü İçişleri Bakanlığı önünde toplanan öğretmenler, polis şiddetini protesto etti. Eylemciler, Dünya Kupası’na gönderme yaparak “Çözüm yoksa top da dönmeyecek” sloganı attı.

‘Halkın alanları şirketlerin çıkarı için özelleştiriliyor’

CNTE yöneticilerinden Filiberto Frausto, Zócalo’ya erişimin engellenmesini eleştirerek, Dünya Kupası hazırlıklarının işçi hakları mücadelesinin önüne konulduğunu söyledi. Frausto, “Bu, halkın alanlarının Dünya Kupası’nın arkasındaki büyük şirketlerin çıkarı için keyfi biçimde özelleştirilebildiğini gösteriyor” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’ın salı günü üst düzey bir İspanyol yetkiliyle yapacağı görüşmenin de protestolar nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildiği bildirildi. La Jornada’nın aktardığına göre öğretmenlerin Zócalo ve Ulusal Saray çevresine erişimi engellemesi üzerine görüşme Zoom üzerinden yapıldı.

Meksikalı öğretmenler, salı günü düzenlenen ulusal öğretmen grevi sırasında bir caddeyi kapatırken.

Hükümet ‘diyalog’ diyor, öğretmenler ikna değil

Sheinbaum yönetimi, öğretmenlerle anlaşmaya varmak için görüşmelerin sürdüğünü savunuyor. Sheinbaum pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Diyalog yoluyla karşılanması mümkün olan sorunları çözmeye çalışacağız. Bütçenin tamamen karşılamaya izin vermediği talepler var, ama karşılayabileceklerimiz de var; bunları ele alıyoruz” dedi.

Ancak öğretmenler hükümetin tutumundan memnun değil.

Öğretmenler Dünya Kupası sırasında da eylem uyarısı yaptı

CNTE’ye bağlı öğretmenler talepleri karşılanana kadar sokakta kalacaklarını söylüyor. Sendika, maaş artışı ve emeklilik düzenlemelerinde geri adım atılmaması halinde Dünya Kupası boyunca protestoların süreceği uyarısında bulundu.

Sergio Cruz, “Eylemler sürecek. Bu, dünyanın nasıl bir hükümetimiz olduğunu görmesi için bir fırsat” dedi.