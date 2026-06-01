ABD’nin yargı hamlesi Meksika’da egemenlik krizine dönüştü: 'Burada kim karar verir, yabancı ajanlar mı halk mı?'

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’yi ülkesinin iç siyasetine müdahale etmekle suçlayarak Washington’a bugüne kadarki en sert eleştirilerinden birini yöneltti.

Sheinbaum, ABD Adalet Bakanlığı’nın Sinaloa Valisi Rubén Rocha Moya’nın da aralarında bulunduğu 10 Meksikalı yetkili hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla işlem başlatmasını “ikili ilişkilerde benzeri görülmemiş” bir adım olarak nitelendirdi.

Başkent Meksiko’da pazar günü düzenlenen mitingde konuşan Sheinbaum, 19 Nisan’da iki CIA ajanının ölmesinin ardından ABD makamlarının ve aşırı sağ çevrelerin hükümetini istikrarsızlaştırma girişimlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Meksika’nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede güvenlik işbirliğine açık olduğunu belirten Sheinbaum, bunun ABD’ye Meksika’da kimin suçlu olup olmadığına karar verme hakkı vermediğini vurguladı.

Sheinbaum, “Kurumlarımıza dışarıdan baskı uygulandığında, başka bir ülkenin Meksikalıların sorumluluğundaki meselelere müdahale etmesi normalleştirildiğinde artık işbirliğinden değil, müdahaleden söz ederiz” dedi.

Sinaloa Valisi hakkındaki dosya gerilimi artırdı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, aralarında Sinaloa Valisi Rubén Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırladığı dosya, Sheinbaum yönetimi ile Donald Trump yönetimi arasındaki en önemli gerilim başlıklarından biri haline geldi.

Söz konusu dava, ABD makamlarının ilk kez görevdeki seçilmiş bir Meksikalı yetkilinin tutuklanması ve iadesini talep etmesi nedeniyle Meksika’da egemenlik tartışmalarını büyüttü.

Meksika hükümeti, ABD Adalet Bakanlığı’nın suçlanan kişiler hakkında ikna edici deliller sunmadığını savunuyor. Meksika Başsavcılığı dosyaya ilişkin kendi soruşturmasını başlatırken, Rocha Moya ve diğer sanıkların geçen hafta savcılara ifade verdiği bildirildi. Sinaloa’dan iki yetkilinin ise halihazırda ABD’de tutuklu olduğu belirtildi.

‘Meksika’da kim karar verir?’

Sheinbaum, seçilmiş yetkilileri hedef alan iade taleplerinin meşruiyetinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Destekçilerine yabancı müdahaleye karşı medya kampanyaları ve kamuoyu çalışmaları yürütme çağrısı yapan Sheinbaum, ABD’deki aşırı sağ çevrelerin 2026 seçimleri öncesinde bu dosya üzerinden pozisyon almaya çalışıp çalışmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Sheinbaum, “Önce bazıları için gelirler, sonra başkaları için. Sonunda Adalet Bakanlığı Meksika’daki temel karar verici haline gelir” dedi.

Meksika lideri konuşmasını, “Meksika’da kim karar verir? Yabancı ajanlar mı, halk mı?” sözleriyle sürdürdü.