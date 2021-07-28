Meksika'da 'Maradona Kilisesi' açıldı

Meksika'nın ilk 'Maradona Kilisesi' San Andrés Cholula kasabasında kapılarını açtı. Bölgenin Arjantinli sakini Marcelo Buchet, efsanevi futbolcu Diego Maradona'ya adanmış dini hareketin bir şubesini kamuoyuna sunmuş oldu.

20 yıldır Meksika'da yaşayan Arjantin vatandaşı Buchet, “İnsanlar burada mutlular çünkü söz söyleyebilecekleri bir yerleri vardır. Oturup dinlemek zorunda olduğunuz başka bir kiliseye gitmek gibi değil. [O kiliselerde] İnsanların ağladığını, kendilerini yerlere atıp dua ettiğini gördüm, tek deli ben olmadığımdan daha iyi hissediyorum" dedi.

Kilise binasının içinde, Maradona'nın çocukluğunun, harika futbol anlarının ve ayrıca Fidel Castro ve Papa ile fotoğraflarının bulunduğu bir türbe var.

Kilise, Arjantin'in Rosario şehrinde 30 Ekim 1998'de (Maradona'nın 38. doğum günü) kurulan uluslararası örgütlü bir dini hareketin parçası. O zamandan beri katlanarak büyüyen hareteketin Arjantin, İtalya, İspanya, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kilise binaları var. Dünyada yüz binlerce müridi olduğu düşünülen kilisenin mensupları Gregoryen takvimine uymak yerine Maradona'nın doğum yılını (1960) sıfır yılı olarak kabul ediyor.

Hareketin, tüm müridlerinin teşvik etmesi gereken On Şartı var, bunlar;

Top asla lekelenmez.

Futbolu her şeyden çok sev.

Diego'ya koşulsuz sevginizi ve futbolun güzelliğini ilan edin.

Arjantin formasını koruyun.

Diego'nun mucizelerinin haberlerini tüm evrene yayın.

Oynadığı tapınakları ve kutsal formalarını onurlandırın.

Diego'yu herhangi bir kulübe ait olarak ilan etmeyin.

Maradona Kilisesi'nin ilkelerini vaaz edin ve yayın.

Diego'yu göbek adın yap ve ilk oğluna Diego adını ver.

Gerçeklerden kopuk yaşamayın ve hayatta işe yaramaz olmayın.

Hareketin resmi bir duası da mevcut:

Yeryüzünde sanat yapan Diego'muz, sol elin kutsal olsun,

Sihrin bize gelsin, hedeflerin cennette olduğu gibi yeryüzünde de anılsın.

Napoli mafyasını bağışladığımız gibi bugün de bize neşe ver ve o gazetecileri bağışla.

Topu lekelememize ve Havelange'dan kurtulmamıza izin verme…

Diego

Ünlü futbolcu 25 Kasım 2020'de yaşamını yitirdiğinde dünya çapında bir kedere neden oldu. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın yoksulların davasına olan bağlılığı ve ülkesine kazandırdığı galibiyetleri için üç günlük ulusal yas ilan etti.

Maradona, Fidel Castro, Hugo Chavez ve Evo Morales gibi Latin Amerika'nın solcu liderlerinin yakın arkadaşıydı ve Arjantin'in Mar del Plata kentindeki ünlü miting için kürsüye çıktı ve ALCA serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.