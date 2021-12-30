Meksika'da Küba'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına onay

Meksika'da Küba'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Abdala için acil kullanım onayı verildi.

Meksika'nın düzenleyici kurumu Sağlık Risklerine Karşı Koruma İçin Federal Komisyon (Cofepris) Çarşamba günü Abdala aşısı için acil kullanım onayı kararı verdi.

Cofepis'in onayı bölgedeki bir dizi ülke için de geçerli olduğundan, Abdala aşısı başka bölge ülkelerinde de kullanılabilecek.

Meksika'da daha önce Pfizer/BionTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna, Sinopharm aşıları onaylanmıştı.