Ataol Behramoğlu: Küba yaşlı yorgun dünyamızın gençliğidir, gençliğimizi savunalım

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD), Küba ile dayanışma kampanyasına bir destek de şair Ataol Behramoğlu'ndan geldi. Behramoğlu "Küba gençliğimizdir. Yaşlı yorgun dünyamızın gençliğidir. Gençliğimizi, dünyanın geleceğini savunalım" dedi.

JMKDD 21 Kasım’da yaptığı duyuruda Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak adına en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Dayanışmaya katkılar çoğalırken, Küba'ya destek çağrısı yapanların da sayısı artıyor.

Şair Ataol Behramoğlu da Küba'ya temel tıbbi malzemelerin gönderileceği dayanışma kampanyasına katılma çağrısı yaptı.

Behramoğlu "Küba gençliğimizdir, yaşlı yorgun dünyamızın gençliğidir. Gençliğimizi, dünyanın geleceğini savunalım.

Dayanışma ablukadan güçlüdür!" dedi.