Füsun Demirel’den Küba'yla dayanışma çağrısı: Dayanışma ablukadan güçlüdür

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), 21 Kasım’da yaptığı duyuruda Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak adına en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Dayanışmaya katkılar çoğalırken, Küba'ya destek çağrısı yapanların da sayısı artıyor.

Sanatçı Füsun Demirel de herkesi Küba'ya temel tıbbi malzemelerin gönderileceği dayanışma kampanyasına katılmaya çağırdı.

Demirel, dayanışma çağrısında, Küba’nın abluka altında olduğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

“José Martí Küba Dostluk Derneği adına sizlere seslenmek istiyorum. Bilindiği gibi, ABD 60 yıldır Küba’ya ambargo uygulamakta. Koronavirüs salgını sürecinde Kübalı doktorlar ve Küba tıbbı muazzam bir mücadele vererek dünyadaki 40 ülkeye doktor gönderdi ve koronavirüs salgını ile mücadeleyi başarıyla sürdüren bir ülke oldu. Ancak ne yazık ki ambargo nedeniyle Küba, ilaç, şırınga dahil tıbbi malzeme bulma sıkıntıları yaşıyor. Dolayısıyla salgınla baş etmek güçleşmiş durumda. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırım ve ambargoyu bir şekilde delmek, onunla mücadele etmek ve Küba halkının yanında olduğumuzu göstermek için Küba’yla dayanışalım. Küba halkına yapacağımız her 1 liralık bağış onlara ilaç ya da gıda olarak dönecek, belki de bir bebeğin hayatta kalmasını sağlayacak. JMKDD’nin web sayfasında IBAN numaraları ve dayanışma ile ilgili bilgiler mevcut. Dayanışma ablukadan güçlüdür! Haydi dostlar!”.