Levent Ülgen’den Küba'yla dayanışma çağrısı: Dayanışma ablukadan güçlüdür

José Martí Küba Dostluk Derneği, 21 Kasım’da yaptığı duyuruda Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak adına en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Dayanışmaya katkılar çoğalırken, Küba'ya destek çağrısı yapanların da sayısı artıyor.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Ülgen de kampanyaya destek vermek adına bir çağrı yaparak, “Yıllardır ihtiyacı olan tüm ülkelerin yardımına karşılıksız koşan Küba ve Küba halkı 60 yıldır ABD emperyalizminin ambargosuyla boğuşuyor, boğuluyor. Hepinizi Küba halkının yanında olmaya ve José Marti Küba Dostluk Derneği’nin başlattığı kampanyaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.