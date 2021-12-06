Altan Erkekli'den Küba'yla dayanışma çağrısı: Dayanışma ablukadan güçlüdür

José Martí Küba Dostluk Derneği 21 Kasım'da yaptığı duyuruda, Küba’nın aşılama çalışmalarını yapabilmesine ve salgını yenebilmesine destek sunmak için en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlattığını açıklamıştı.

Dayanışmaya katkılar çoğalırken, Küba'ya destek çağrısı yapanların da sayısı artıyor.

Sanatçı Altan Erkekli de kampanyaya destek vermek adına bir çağrı yaptı. "Gönlümüzden o güzel duygularla göndereceğimiz her şeyin, oradan insanlık adına tüm dünyaya, belki de ülkemize, geri dönüşleri olacak." diyen Erkekli, "Dayanışma ablukadan güçlüdür" diyenlerin arasına katıldı.