Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 54 ölü, 115 yaralı

Meksika’nın Chiapas eyaletinde bir kamyon önce yol kenarındaki istinat duvarına ardından da üst geçide çarparak kaza yaptı. Kaçak göçmenleri taşıdığı belirtilen kamyonun kaza yapması sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.

Olay yerine Kızılhaç, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri de dahil birçok kurumdan kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınlarda bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, hayatını kaybedenlerin cenaze ve benzeri masraflarının karşılanacağını, hayatta kalanlara ise insani sebeplerle ziyaretçi vizesi verileceğini belirtti. İsteyen göçmenlere, ülkelerine dönmeleri için gerekli yardımların sağlanacağı da ifade edildi.