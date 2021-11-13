Meksika Cumhurbaşkanı'ndan 'AB benzeri bir birlik' önerisi

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, "dünyadaki ticari ekonomik bölge olarak bizi güçlendirmek için tüm ülkelerin egemenliğine ilişkin bir tür birliğe ve bütünleşmeye ihtiyacımız var" diyerek Latin Amerika kıtasında Avrupa Birliği (AB) gibi bir birlik kurulmasını önerdi.

Obrador bu Cuma sabahı düzenlediği konferansta, son iki ABD başkanı Donald Trump ve Joe Biden ile yapılan görüşmelerde büyük gerilim anları yaşandığını söyledi.

Meksika lideri, “Onları Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika olmadan gelişemeyeceğine ikna etmek için çalıştık. Hatta en uygun olanın sadece egemenliğe saygıyla değil, tüm Amerika için ekonomik entegrasyon olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.