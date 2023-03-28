Meksika'da göçmen merkezinde yangın: 39 ölü

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD-Meksika sınırında bulunan Ciudad Juarez şehrindeki Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nün binasında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yerel basına göre yangının tuvalette başlayan bir isyan sonrasında kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi. (AA)