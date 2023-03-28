Küba ulusal parlamentosunda daha fazla kadın, daha fazla genç

Küba’da 26 Mart’ta gerçekleştirilen Küba Ulusal Halk İktidarı ulusal parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçime katılım oranı yüzde 75,92 olarak gerçekleşti. Kullanılan oyların yüzde 90,28’si geçerli sayıldı.

Küba’da milletvekili adaylarının ulusal parlamentoya girebilmeleri için seçmenlerinden en az yüzde 50 oranında oy almaları şartı bulunuyor; seçimlere katılan 470 milletvekili adayı bu şartı yerine getirerek 10. Yasama Meclisi’nde görev almaya hak kazandı.

Yeni parlamentoda kadınların ve gençlerin oranının artış gösterdiği görülüyor.

Kadınların ağırlığı geçtiğimiz yasama döneminde yüzde 53,40 iken yeni dönemde yüzde 55,3’e ulaştı.

Yeni parlamentoda gençlerin oranı da arttı; 18-35 yaş aralığındaki gençliğin parlamentodaki oranı geçtiğimiz yasama döneminde yüzde 13,2 iken yeni dönemde yüzde 20’ye ulaştı. Mecliste Küba Komünist Gençlik Birliği’nin yanı sıra Lise Öğrencileri Federasyonu ve Üniversite Öğrencileri Federasyonu gibi gençlik örgütlerinin temsilcileri yer alıyor. Parlamentonun toplam yaş ortalaması ise 46.

Toplumun her kesiminden emekçilerin parlamentosu

Yüzde 7,7’sini eğitim emekçilerinin, yüzde 6,6’sını sağlık emekçilerinin, yüzde 5,1’ini akademisyenlerin, yüzde 2,6’sını sporcuların, yüzde 2,1’ini basın emekçilerinin oluşturduğu parlamento üyeleri arasında ayrıca hukukçular, çiftçiler, itfaiyeciler, çalışma ve sosyal güvenlik uzmanları gibi farklı meslek alanlarından temsilciler bulunuyor.

Yeni ulusal mecliste pandemi döneminde çocuklar için Covid-19 aşısı üreten Finlay Aşı Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısı Yury Valdes ve Küba’nın biyoteknoloji devi BioCubaFarma’nın Başkanı Eduardo Martinez Diaz gibi bilim insanlarının yanı sıra, Küba’nın ünlü edebiyatçıları arasında yer alan Miguel Barnet gibi yazarlar, Orismay Henandez gibi şairler, Küba Ulusal Koro Şefi Digna Guerra, Eduardo Sosa ve Annie Garces Santana gibi sanatçılar ve ülkenin önemli kültür merkezlerinin direktörleri de yer alıyor.

Küba işçi sendikalarının üst düzey temsilcileri de yine parlamentoda milletvekili olarak görev almış durumdalar.