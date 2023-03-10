Deprem sonrası Türkiye'ye gelen Kübalı doktorlar alkışlarla uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gönüllü olarak gelen Kübalı sağlık ekibi dün İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde José Martí Küba Dostluk Derneği'nce (JMKDD) düzenlenen veda yemeğinin ardından alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

JMKDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kübalı doktorlarımızla veda yemeğinde buluştuk! Deprem sonrası sağlık dayanışması için ülkemize gönüllü olarak gelen Kübalı sağlık ekibine sonsuz teşekkürler! Yaşasın dayanışma! Yaşasın Küba!" denildi.

Kübalı doktorlarımızla veda yemeğinde buluştuk! 🇨🇺🇹🇷



Deprem sonrası sağlık dayanışması için ülkemize gönüllü olarak gelen Kübalı sağlık ekibine sonsuz teşekkürler!



Yaşasın dayanışma!

Yaşasın Küba!



¡Muchas gracias! 💐@DiazCanelB @MINSAPCuba@japortalmiranda@Embacuba_Turqui pic.twitter.com/PQ9LO4z6gb — José Martí Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) March 9, 2023

Buluşmaya ilişkin Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da etkinlikten fotoğraflara yer verilerek "José Martí Küba Dostluk Derneği'nin Küba sağlık tugayı için duygusal veda toplantısı. Doktorlarımız Türk dostlarımızın minnettarlıklarını ve takdirlerini aldı" denildi.

Buluşmaya katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da büyükelçiliğin paylaşımını alıntılayarak "Halkımızın yaralarının sarılmasına yardım etmek için deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmeti veren Kübalı doktorları yaklaşık bir ayın ardından ülkelerine uğurluyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürler..." diye yazdı.