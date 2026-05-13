Meksika’da 'CIA suikastı' iddiası: Hükümet ve ABD istihbaratı reddetti

Meksika hükümeti ve CIA, ABD istihbaratının Latin Amerika ülkesinde uyuşturucu kartellerine yönelik suikast operasyonlarına katıldığı iddiasını yalanladı.

CNN’in haberine göre CIA ajanları, geçen yıldan bu yana Meksika’daki uyuşturucu kartellerini hedef alan bazı ölümcül operasyonlarda doğrudan rol aldı. Haberde, Mart ayında Sinaloa Karteli üyesi olduğu öne sürülen Francisco Beltran’ın öldüğü araç patlaması da bu operasyonlar arasında gösterildi. CNN, iddiasını ismini açıklamadığı çok sayıda kaynağa dayandırdı.

‘Egemenliğe saygı’ vurgusu

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, iddiayı reddetti. Harfuch, yabancı kurumların Meksika topraklarında “ölümcül, gizli ya da tek taraflı operasyonlar” yürüttüğünü normalleştiren veya ima eden anlatıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Harfuch, ABD ile işbirliğinin sürdüğünü ancak bunun “egemenliğe saygı, ortak sorumluluk, karşılıklı güven ve tabiiyet içermeyen işbirliği” ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü savundu.

CIA: Karteller için PR çalışması

CIA Sözcüsü Liz Lyons da CNN’in haberini hedef aldı. Lyons, haberi “yanlış ve sansasyonel” diye niteleyerek, iddianın “karteller için PR çalışmasından ibaret olduğunu” ve Amerikalıların hayatını riske attığını savundu.

CNN’in haberinde CIA’in rolünün bazı operasyonlarda istihbarat paylaşımıyla sınırlı kaldığı, bazı operasyonlarda ise “suikast operasyonlarına doğrudan katılım” düzeyine çıktığı öne sürüldü. Meksika ve CIA ise bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Trump’ın kartel politikası gerilim yaratıyor

İddialar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyuşturucu çeteleri bahanesiyle Latin Amerika'da daha saldırgan bir çizgi izlediği bir dönemde gündeme geldi. Trump yönetimi, Sinaloa Karteli dahil Latin Amerika merkezli bazı uyuşturucu örgütlerini “terör örgütü” ilan etmişti. ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıları da Washington’ın yetkilerini aştığı eleştirilerine yol açmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, daha önce Chihuahua eyaletindeki gizli uyuşturucu laboratuvarlarına düzenlenen baskınlara CIA personelinin katılmasına izin verildiği iddiası üzerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Sheinbaum, hükümetin üst düzey isimlerinin ABD’lilerin operasyondaki rolünden haberdar edilmediğini söylemişti.

Meksika’da 2020’de kabul edilen yasaya göre ülkede görev yapan yabancı ajanlar, Meksika hükümetiyle bilgi paylaşmak zorunda ve diplomatik dokunulmazlıktan yararlanamıyor.