Mehmet Uçum'dan Bahçeli'ye 'süreç' yanıtı: 'Öcalan'ın statüsü geçişin koşulu olamaz'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışlarıyla şekillenen "Terörsüz Türkiye" sürecindeki arayışlara ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Uçum'un değerlendirmesinde, yasal düzenlemelerden ziyade "silah bırakma" gibi pratik adımların öncelikli olduğu vurgulandı.

'Statü koşulu ve etnik siyaset' uyarısı

Bahçeli, süreci hızlandırmak amacıyla Öcalan'a "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" statüsü verilmesini önermişti. Mehmet Uçum ise bu çağrının sürecin bir ön şartı gibi algılanmasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Öcalan’ın devletle ve toplumla bütünleşme perspektifine bağlı olarak etnik siyaset tarzının Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmasından ve geçiş sürecinin koşuluna dönüştürülme çabasından vazgeçilmesinin çok önemli olduğu tartışmasızdır."

Ahmet Türk'e üstü kapalı 'Kürdistan' tepkisi

Yazıda, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Amedspor'un şampiyonluğunu kutlarken "Kürdistan" demesi üstü kapalı olarak eleştirildi.

Bu ismin "etnik siyaset aracı" olarak kullanıldığını savunan Uçum şunları söyledi:

Geçmişteki kullanımı referans göstererek bugünkü etnik siyaset kullanımına meşruiyet kazandırma yaklaşımı doğru değildir. Bugün etnik siyaset aracı olarak kullanılan 'Kürdistan' ismini bu kullanımın sorunları üzerinden değerlendirmek gerekir. Konu kimin yanlış yapıp yapmadığı meselesi değil, etnik siyasetin Türkiye’nin bütünlüğünün önüne çıkarılmasıdır."

Sürecin hukuki boyutuna da değinen Uçum, geçiş sürecinin son aşamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) rolüne dikkat çekti. Beklenen adımların eşzamanlı yürütülmesinin Meclis'in takdirinde olduğunu belirten Uçum, sürecin iş hacmi açısından pratik hususların yasal düzenlemelerden daha fazla yer tutacağını ifade etti.

Söylem eleştirisi: 'Hem siyasi tutsak hem hukuk reformu denemez'

Uçum, diyalog yürütülen muhatapların kullanması gereken siyasi dile ilişkin de beklentileri sıraladı.

"Siyasi tutsak" gibi nitelemelerle pozitif hukukta reform taleplerinin bir arada yürütülemeyeceğini savunan Uçum, muhatapların "silaha dönüş dilini" tamamen terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yazı, geçiş sürecindeki diyaloğun "terörün tasfiyesinin" tamamlanması amacı taşıdığı ve "farklı manalar yüklemenin ana mecrasıyla doğrudan ilgili olmayan alanlara taşımanın geçiş sürecine zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağı" vurgusuyla son buldu.