Bahçeli’den yeni yol haritası: Öcalan’a ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ statüsü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı sürece dair yeni yol haritasını duyurdu.

Bahçeli’nin yol haritası Öcalan’a “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü” statüsü verilmesini, süreci hızlandırmak için yasama ve yürütmede iki ayrı komisyon kurulmasını öngörüyor.

Türkgün gazetesi Bahçeli’nin 7 ana başlıkta topladığı değerlendirmenin tamamını yayımladı.

'Barış iki taraflıdır', 'Sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır'

Sürece dair gelişmelerin değerlendirildiği ilk bölümde Bahçeli “Terörsüz Türkiye ve iç cepheyi güçlendirme” çağrısının üzerinden bir yıl sekiz ay geçtiğini belirterek “Bu sürede alınan mesafe umut vericidir, herhangi bir eylemin olmaması da memnuniyet verici aynı zamanda atılan adımların samimi olduğunun işaretidir” dedi.

Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te ve 27 Şubat 2026’da yaptığı çağrılara atıfta bulunan Bahçeli “Bunun gereği de yapılmış, nitekim örgüt feshedilmiş, silah bırakma iradesi teyit edilmiştir” diye belirtti.

“Kaybedecek zamanımızın olmadığını etrafımızdaki gelişmeler çarpıcı şekilde göstermiştir” ifadesini kullanan Bahçeli “Barış iki taraflıdır ve bölücü terör örgütü PKK’nın taahhütlerini yerine getirmesi yanında Devlet olarak atılması gerekli adımların ikmal edilmesiyle süreç tamamlanabilecektir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin “siyasi ve toplumsal ekseriyetle” süreci desteklediğini savunan Bahçeli bugüne kadar atılan adımları “az zamanda elde edilen önemli bir başarı” diye nitelerken “ve artık sonuca ulaşacak hamlelerin de yapılması şarttır” diye belirtti.

Bu noktada yasal ve idari düzenlemeleri yapmanın öne çıktığını söyleyen Bahçeli ayrıca bu süreçte Suriye, İran ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin PKK’nin “bölgesel uzantıları ve tüm bileşenleriyle sonlanmasının önemini gösterdiğini” ifade etti.

Bahçeli’nin “ABD’nin İran’daki PKK unsurlarına silah verdiğini ve bunun karşılığında kendisine destek beklediğini ifşa etmesi, Türkiye’de PKK’nın feshedilmesiyle nasıl bir kazanım elde edildiğini de ortaya koymuştur” sözleri dikkat çekti.

'İletişim eksikliği yaşandığı görülüyor'

“Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksikliği yaşandığı”nın görüldüğünü öne süren Bahçeli “Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Bahçeli “iletişim eksikliği” argümanına dair ise şunları kaydetti:

Genel olarak terör örgütü kurumsal kimliği ile örgütün feshi yönünde söylem geliştirilse de münferit farklı çıkışlarla kamuoyu terörsüz Türkiye’ye karşı kışkırtılmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan devlet ile örgüt arasındaki ilişki biçimi bir çerçeveye oturtulmadığından belli kurumlar eliyle sistematik olmayan bir kontrol ve yönlendirme süreci işlemektedir. Bu durum işlerin ortaya konulan irade paralelinde yürümemesi gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.”

“Hızlı, etkin ve sonuç alıcı karar ve uygulamayı mümkün kılan bir model ortaya konulmalıdır” diyen Bahçeli’nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

Böylesi bir tercihte ise çok yönlü ve dağınık yapılarla ayrı ayrı ilişki yahut irtibat yerine tek merkezli karar mekanizması ile hızlı ve etkin karar süreçlerini inşa etmek öne çıkmakta, belirleyici olmaktadır. Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri ‘örgütün kurucu önderi’ ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir.”

Öcalan'a 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' statüsü

“Terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir” diye yazan Bahçeli yönetici kadroların “manipüle edilerek farklı terör faaliyetlerinin başlamasına” karşı “PKK’nın kurucu önderliğinin örgüt üzerindeki etki alanını devam ettirme, buna uygun bir kavramsal çerçeve geliştirerek etki gücünü artırma zarureti”nin ortaya çıktığını savundu.

“Abdullah Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisi ve iradesi test edilmiş ve görülmüştür” diyen Bahçeli “Niyet beyanları ortadadır ve gecikmeye mahal bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu süreçleri koordine etmenin "devlet kurumları yanında fesih sürecinde örgüt içi karar ve uygulamaları yönlendirecek bir kapasite oluşumu ile” yeterli hıza ve etkinliğe erişeceğini kaydeden Bahçeli, Öcalan’a “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” statüsü verilmesini önerdi:

Bu durumda PKK’nın kurucu önderlik (örgüt açısından) statüsü de sona erdiğinden, Abdullah Öcalan’ın sürecin yönetimine katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. Adı geçenin mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Bize göre “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.”

Öcalan'ın örgüt yöneticilerine talimatlarını ileteceği mekanizma

İngiltere’deki süreçte IRA’nın ardından kurulan “Real IRA” hareketini hatırlatan Bahçeli “PKK için böyle bir seçeneğin oluşmaması maksadıyla Abdullah Öcalan’ın örgüt tarihindeki rolü ve PKK’nın bir Apoculuk hareketi oluşundan ilhamla; Öcalan’ın örgüt mensuplarına ulaşması ve özellikle teröristler üzerinde etkili bazı yöneticilere talimatlarını ileteceği, bu yönüyle barışın inşasına ve siyaset alanının açılmasına hizmet edecek bir mekanizma olarak söz konusu koordinatörlük işlevsel olacaktır” diye yazdı.

'Koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı'

Bahçeli "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü”nün kuruluş amacı, kapsamı, görev ve sorumlulukları ile çalışma şekline ilişkin ise özetle şunları kaydetti:

Koordinatör PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla katî suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır.

Öcalan’ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.

Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü vasfı Öcalan’la sınırlı ve işlevi de yukarıda özetlenen çerçevede olacaktır.

(Sürecin başarıya ulaşması) toplumsal mutabakatla yakından ilişkilidir ve koordinatörlük bu yönde katkı verecektir.

Bahsi geçen statü içerisinde siyasallaşma kavramıyla ifade edilen gerçekliğin, Öcalan’ın ya da herhangi bir örgüt mensubunun siyasal figürleşmesi değil siyasal karşılıklarının Türkiyelileşmesidir. Sinn Fein örneğinde olduğu gibi Dem Parti ya da daha sonra ortaya çıkabilecek diğer alternatifler ülke bazlı politika üretecek biçimde ulusallaşmalıdır. Dolayısıyla Öcalan’ın buradaki fiili sosyal statüsü, silahın sustuğu ve siyasetin konuştuğu, bunu yaparken de ulusal bazda bir siyasi hedef iddiası ile hareket ettiği bir alana işaret etmektedir.

Abdullah Öcalan Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkanlarla fesih ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme, karşı duruş ve diğer aksaklıkları gidermede etkili olabilecektir. Dolayısıyla İletişimin dolaylı sağlanmasının yarattığı handikap önlenecek barış ve kardeşlik süreci ile siyaset daha sağlıklı bir zeminde yürüyecektir.

Devletin belirleyeceği yetkili kişiler ve lojistik destek, bulunduğu cezaevinde temin edilecektir. PKK’nın fesih, mensuplarının silah bırakma, PKK’nın diğer ülke bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerini sonlandırma ve silah bırakma, terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya dönük örgütsel girişimlere karşı süreci tek merkezden yönlendirmek temel görevi olacaktır. Kendisine örgüt mensupları yahut bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkânı sağlanacaktır. Bu imkanların barış, kardeşlik, siyaset ve terörsüz Türkiye istikametinde kullanıldığı teyit edilecektir.

Kamuoyuna doğrudan açıklama olmasa da basın yayın kuruluşları, akademik, STK ve benzeri yapılarla temas hakkı tanınabilecek bu şekilde barış ve terörsüz Türkiye hedef ve kararlılığının geniş kitlelerde karşılık bulmasına katkı sağlanacaktır. Yürüttüğü faaliyetleri raporlaması devlet organları tarafından yerine getirilecektir."

'Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik' komisyonu, 'Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi'

Bahçeli sürecin takibi için de yasama ve yürütmede kurumsal yapı inşası başlığı altında iki ayrı komisyon önerdi.

Meclis’te kurulacak komisyon için “Meclis başkanının oluru ile her partiden teamüllere göre belirlenecek sayıda milletvekilinin yer alacağı bir takip komisyonu hüviyetinde olacak, Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin komisyonda yer almasına özen gösterilecektir” ifadesini kullanan Bahçeli yürütmede oluşturulacak komisyon içinse şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli İstihbarat Başkanlığı’ndan oluşan bir “Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik” komisyonu kurulacaktır. Terörsüz Türkiye sürecinin hem yürütüleceği hem de kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağı bu yapı içerisinde “Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi” oluşturulacaktır. İhtiyaç duyulan kişiler burada çalıştırılabilecektir. Bu koordinasyon merkezinin topluma süreci anlatacak ve olası kara propagandalara karşı koyacak bir iletişim boyutu olacak, sürece dair bilginin tekelden yürütülmesi ve süreçle ilgili devlet kurumları arasındaki güçlü işbirliğinin tesis edilmesi sağlanacaktır.”

Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü ile devlet adına yapılacak görüşmelerin merkezinin burası olacağını söyleyen Bahçeli şu maddeleri sıraladı:

Bu şekilde; Bundan sonraki aşamaya dair Terörsüz Türkiye yol haritası belirlenecektir .

Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’nün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu’nda değerlendirilecektir.

Faaliyet izinleri meri hukuk çerçevesinde ikmal edilecek, sağlıklı ve hızlı bir süreç yönetimi esas olacaktır.

Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığına, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve TBMM Başkanlığına iletilecektir.

Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Tek hedef terörsüz Türkiye’yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.

Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik mimarisi inşa etmek değil ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel alanları da içeren bütüncül bir dönüşüm hamlesi ortaya koymak, milli birlik ve kardeşliği tahkim etmektir.”

''Meşru' siyaset mekanizmalarının inşası'

Bahçeli “Siyasallaşma” başlığı altında ise “Terörün bittiği, silahların sustuğu” bir Türkiye’de siyaset alanını genişletmenin “mümkün ve gerekli” olduğunu öne sürdüğü değerlendirmesinde şunları kaydetti:

PKK’nın feshedilmesi ile hukuki meşruiyete sahip herkesin, Anayasa ve ilgili kanunlara göre siyaset yapmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Abdullah Öcalan’ın silahlı mücadele döneminin bittiğinden ve terör örgütünün anlamsız kaldığından hareketle PKK’nın feshini istemesi ve siyaset yoluyla fikirlerini inşa etme mücadelesinden bahsetmesi, savundukları fikirleri siyasi mücadeleye evirmek istediklerini göstermektedir. Koordinatörlük bu yönüyle aynı zamanda meşru siyaset mekanizmalarının inşası için taraftarları üzerinde etkili olabilecek bir mekanizma olarak da işlev görebilecektir. Zira demokratik sistemlerin en önemli unsurlarından birisi de temsildir. Siyasal sistemin adil ve kapsayıcı olabilmesi için farklı toplumsal kesimlerin parlamentoda, yürütmede, yerel yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alması gerekir. Temsilde yaşanan sorunlar dışlanma duygusunu geliştirebilecek, demokrasinin işleyişini aksatabilecek ve halkın siyasete olan güvenini zedeleyebilecektir. Temsilin adil ve kapsayıcı olması ise demokrasinin kalitesini artıracak, halkın siyasete olan güvenini de pekiştirecektir. Böylece siyaset, yalnızca belirli grupların değil, toplumun her kesiminin yer aldığı daha kapsayıcı ve demokratik bir alan haline gelebilecek, ülkemizin insan gücü potansiyeli siyasetin ve devlet organlarının her kademesinde yer bulabilecektir. Terörsüz Türkiye’nin inşası, yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda kapsayıcı siyaset ve toplumsal uyum gibi unsurlarla desteklenmelidir.”

Bahçeli'nin sürece dair başarı tanımı: 'Ekonomik ve sosyal meselelerin istismarından vazgeçilecek'

Türkiye’nin “demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme aşamasında” olduğunu iddia eden Bahçeli sürecin başarısının “Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması”nı kolaylaştıracağını savundu.

“Terörsüz Türkiye” girişiminin PKK’nın tüm bileşenleriyle feshedilmesiyle bitmeyeceği ve “daha demokratik, birleştirici, ortak değerlerin öne çıktığı kucaklayıcı yeni bir anlayışın filizlenmesini sağlayacağını” öne süren Bahçeli’nin “Siyasetin etik değerlere bağlı uzlaştırıcı ve kapsayıcı vasfının öne çıkmasıyla ekonomik ve sosyal meselelerin istismarından vazgeçilecek, Türk milletinin tamamına daha huzurlu, müreffeh bir Türkiye vadeden atılımlar kolay ve mümkün hale gelecektir” iddiasında bulundu.

Toplumsal mutabakat zemini için Bahçeli'den tuhaf slogan 'Herkes Eşittir Türkiye'

Bahçeli’nin eşitliği inanç, köken vb. Kimliklerin eşitliği olmaktan ibaret gören “toplumsal mutabakat”a ilişkin şu sözleri de dikkat çekti:

“Herkes Eşittir Türkiye” toplumsal mutabakat zeminidir. “Hep birlikte Türkiye’yiz” ortak hedeflere varma iradesidir. Meşru hiçbir düşünce ve fikri dışlamadan, herkesi, inancı, etnik kökeni, mezhebi ve meşrebiyle, değerleriyle eşit kabul etmek “toplumsal mutabakat” arayışlarının ön şartıdır. Hukuk düzleminde bunu sağlamış olmak önemli bir demokratik kazanımdır. Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletinin birliğini ve beraberliğini koruyarak, herkesin inancına saygı duyarak birlikte yaşama ideali etrafında kenetlenip toplumsal sıkıntı ve sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Terörsüz Türkiye tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. O sebeple tavsamaya, gecikmeye, istismara müsaade edilmeden sonuç alınmalıdır. Terörsüz Türkiye akıl, vizyon, emek, sabır ve itinayla; vatan ve millet aşkıyla, milletimizin her ferdini kucaklama anlayışıyla ve devlet aklıyla yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır.”

Bahçeli değerlendirmesinin sonuç bölümünde açıkladığı yol haritasını şöyle özetledi: