Mehmet Şimşek'ten Türkçe ve İngilizce 'faiz' paylaşımları: 'Kademeli ancak kararlı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faizi yüzde 15'e çıkarma kararına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı paylaşım yaptı.

Paylaşımların İngilizce olanında vurgunun "kararlı", Türkçesinde ise "kademeli" sözcüğüne yapıldığı, Türkçe paylaşımda ayrıca bunun "bir süreç olduğu" ifadesine yer verildiği görüldü.

Şimşek "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’ının dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir" diye belirtti.

İngilizce olarak yaptığı paylaşımda ise Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı sağlamada kararlıyız. Oraya varmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dünkü Para Politikası Kurulu açıklamasında da vurgulandığı üzere, fiyat istikrarına giden yol kademeli ancak kararlı olacaktır."