Mehmet Şimşek'ten OVP açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" ifadelerini kullandı.

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