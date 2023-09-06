Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten OVP açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" ifadelerini kullandı.