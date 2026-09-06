Mehmet Şimşek’le fotoğrafları ortaya çıkmıştı: ‘İhale kralı’ fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekpet İnşaat patronu Selman Reşitoğlu tutuklandı.

Kamudan aldığı milyarlarca liralık ihaleler nedeniyle daha önce “ihale kralı” olarak gündeme gelen Reşitoğlu özel jetlerde, lüks yatlarda, son model otomobillerde ve dünyanın farklı noktalarındaki pahalı mekanlarda verdiği pozlarla da dikkat çekmişti. Reşitoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Londra'da aynı masada yer aldığı fotoğraf da daha önce kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Gazete Pano’nun haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ekpet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşitoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşitoğlu’nun adı kamuoyunun gündemine ilk kez soruşturmayla gelmedi. 39 yaşındaki patron, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarıyla daha önce geniş yankı uyandırdı. Reşitoğlu’nun sosyal medya hesabında özel jetlerden lüks yatlara, son model otomobillerden pahalı restoranlara kadar çok sayıda paylaşım bulunuyordu. New York, Dubai, Londra ve Katar gibi dünyanın farklı noktalarından fotoğraflar paylaşan Reşitoğlu’nun özel uçakta verdiği pozlar da gündem olmuştu. Basına yansıyan görüntüler arasında özel jette çiğ köfte partisi yaptığı anlar, lüks otomobilleri, helikopter, yat ve gösterişli konutlardan kareler de yer aldı. Reşitoğlu’nun lüks yaşamına ilişkin fotoğrafların basında geniş biçimde yer almasının ardından sosyal medya hesabını gizliye aldığı da gündeme gelmişti.

Lüks yaşamın arkasında milyarlık ihaleler

Reşitoğlu’nun lüks yaşamının gündeme gelmesinin ardından gözler Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ekpet İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelere çevrilmişti. Selman Reşitoğlu’nun yöneticisi olduğu Ekpet İnşaat ile kardeşi Veysel Reşitoğlu’nun yüzde 49 ortağı olduğu Ankara merkezli Avos Grup İnşaat, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüksek bedelli yol yapım ihaleleriyle dikkat çekti. İki şirketin aldığı yol yapım ihalelerinin toplam bedelinin 10,9 milyar liraya ulaştığı haberleştirilmişti. Ekpet İnşaat’ın özellikle yol, altyapı ve enerji alanlarındaki kamu işleriyle büyümesi, Reşitoğlu’nun sosyal medyada sergilediği lüks yaşamla birlikte tartışılmıştı. Reşitoğlu bu nedenle bazı haberlerde “ihale kralı” olarak nitelendirilmişti.

Kardeşi de kamudan ihale aldı

Reşitoğlu ailesinin kamu ihaleleri yalnızca Ekpet İnşaat’la sınırlı kalmadı. Selman Reşitoğlu’nun kardeşi Veysel Reşitoğlu’nun yüzde 49 ortağı olduğu Avos Grup İnşaat’ın da Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yüksek bedelli işler aldığı basına yansıdı. Veysel Reşitoğlu’nun ortağı olduğu şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık bir ihaleyi aldığı ortaya çıkmıştı. Böylece Reşitoğlu ailesinin şirketleri üzerinden aldığı kamu işleri ve bu şirketlerin hızlı büyümesi de kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri haline geldi.

Mehmet Şimşek ile amcasının ortaklığı ortaya çıkmıştı

Selman Reşitoğlu’nun geçmişte gündeme gelmesine neden olan en dikkat çekici fotoğraflardan biri ise Londra’da çekildi. Reşitoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le aynı masada bulunduğu görüldü. Fotoğrafta Selman Reşitoğlu’nun yanı sıra amcası Abdurrahman Reşitoğlu ve Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli de bulunuyordu. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından kamuoyundaki tartışma, Şimşek ile Reşitoğlu ailesi arasındaki ilişkiye çevrildi.

İngiltere’deki ortak şirket

Tartışmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuoyuna açıklama yaptı. Şimşek, Selman Reşitoğlu ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını belirterek, Reşitoğlu ile aynı karede yer aldığı fotoğrafların bakanlık görevinde bulunmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman’da çekildiğini açıkladı. Ancak Şimşek, Selman Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile İngiltere’de ortak şirket kurduğunu doğruladı.

Şimşek’in açıklamasına göre söz konusu şirket Ağustos 2021’de Londra’da konut satın alınması amacıyla kuruldu. Şimşek, şirketin bunun dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığını söyledi. Şimşek ayrıca Londra’daki 163 metrekarelik konutunu bakanlık görevine geldiği 3 Haziran 2023 tarihinde mal beyanında bildirdiğini ifade etti. Kendisinin kamu ihaleleriyle ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Şimşek, Selman Reşitoğlu’yla ticari ortaklığı bulunmadığını özellikle vurguladı.

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