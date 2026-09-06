İktidarın OVP hedefleri yine tutmadı: Enflasyon tahmini yüzde 16'dan 28,4'e çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Programda 2026 yılına ilişkin ekonomik tahminlerde önemli değişikliklere gidildi. Geçen yıl yayımlanan OVP'de 2026 sonu için yüzde 16 olarak öngörülen tüketici enflasyonu, yeni programda yüzde 28,4'e çıkarıldı. Böylece iktidarın enflasyon tahmini bir yılda 12,4 puan yükselmiş oldu.

Ağustos ayında resmi yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı. Yeni OVP'de enflasyonun yılın kalan bölümünde gerileyerek 2026'yı yüzde 28,4 seviyesinde tamamlayacağı öngörülüyor.

Yılmaz revizyonu savaşa bağladı

Yılmaz, 2026 yılına ilişkin tahminlerin değiştirilmesini savaşın yol açtığı enerji ve emtia fiyatlarındaki artış ile Türkiye'nin başlıca ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya bağladı.

Merkez Bankası'nın hesabına göre savaşın enflasyona yaklaşık 7 puanlık etkisi bulunduğunu söyleyen Yılmaz, yapılan değişikliklerin ekonomi programının "yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik" anlamına gelmediğini savundu.

Ancak revizyon yalnızca enflasyonla sınırlı kalmadı. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak açıklanırken sanayi büyümesi tahmini yüzde 2,3'e geriledi.

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Enerji ithalatı tahmini 8 milyar dolar arttı

Yeni programda enerji ithalatına ilişkin beklenti de yükseltildi.

Geçen yıl 2026 için 63 milyar dolar olarak öngörülen enerji ithalatının 71 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Dış ticaret açığı beklentisi de 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkarıldı.

2026 yılı turizm geliri beklentisi ise 68 milyar dolardan 65 milyar dolara indirildi. Cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 2,6 olması bekleniyor.

Tek haneli enflasyon yine ileri tarihe bırakıldı

Yeni OVP'de enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor.

Büyümenin ise 2026'daki yüzde 3,3 seviyesinden 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e yükselmesi öngörülüyor.

Program döneminin sonunda milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatının ise 450 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Yılmaz ayrıca 2026 sonunda milli gelirin 1,8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi.

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